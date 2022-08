Signe qu’il prend la chose au sérieux, Damien Tucci est parti à la pêche aux informations durant la semaine."Je sais que Diegem joue à trois derrière, donc on a travaillé un système cette semaine pour essayer de les ennuyer,dit-il.Je dois reconnaître que, malgré la victoire 3-0, cela ne s’est pas révélé totalement concluant jeudi contre Meix B."

Un succès au cours duquel Cédric Veriter a inscrit deux nouveaux buts, portant son total à six roses en trois matchs officiels."À croire qu’on lui a transfusé du sang de Samy Lahrach,sourit son coach.J’avais déjà remarqué la saison passée, à l’entraînement, que Cédric était adroit devant le but (NDLR, le médian n’a cependant pas inscrit un seul but en championnat).En l’absence de Samy, j’ai donc décidé de le tester devant. Avec un certain succès jusqu’ici. À voir si cela se confirme dans la durée."

Quant au cas Gagban, il n’est pas encore réglé. "J’apprécie le garçon, mais dès lors qu’il a la tête ailleurs, il n’entre plus dans mes plans,affirme Damien Tucci.Il doit partir, c’est dans l’intérêt de tout le monde. Cependant, quand on veut changer de club en cours de préparation, il faut savoir y mettre les formes. Ce n’est même pas une question d’argent. Si le club de Virton passait simplement un coup de fil à notre président, cela ferait déjà bien avancer les choses. Je pense que c’est le minimum."