Jean Desseille: «Jaa? Le meilleur sera titulaire»

"Comment j’ai réagi? Oh, cela faisait un certain temps que le bruit courait comme quoi Gwenaël allait arriver,relativise Jean Desseille. Il débarque aussi comme entraîneur de gardiens et c’est toujours agréable d’avoir un coach compétent pour les séances en semaine. Si cela peut me permettre de progresser, c’est un bon point. Je ne connaissais pas trop Gwenaël avant qu’il arrive, mais cela a l’air d’être un bon gars. Qui sera titulaire? Ce n’est pas encore défini par le coach. Le meilleur jouera, tout simplement."

En attendant, pour la première sortie officielle de Marloie la semaine dernière à Saint-Mard, c’est Jean Desseille qui avait pris place entre les perches. Et le gardien s’est mis en évidence en sortant quelques ballons chauds durant le premier acte. "Une victoire difficile? Ce n’était pas une promenade de santé, mais bon, nous gagnons quand même 0-4,commente Jean Desseille. Il ne faut pas oublier que nous sortions d’un week-end de stage où les organismes avaient été mis à rude épreuve. Il nous a fallu trente minutes pour nous mettre dedans. Nous avions eu besoin de quelques minutes pour nous trouver et oui, nous avons donné quelques occasions à Saint-Mard. Mais une fois que nous avons ouvert le score, tout est devenu plus facile. Et le 0-2 est tombé au bon moment. Ensuite, nous avons su gérer."

«Le sentiment que Marloie est plus complet»

Une victoire qui permet à Marloie d’affronter Hasselt ce dimanche."Nous aurions préféré jouer le samedi, mais notre adversaire a refusé, soupire Jean Desseille . C’est toujours plus gai de jouer le samedi, mais bon, nous n’avons pas le choix. Notre adversaire? Je ne vais pas mentir, je ne connais absolument rien de ce club. Mais ce sera un beau match de préparation. Une équipe de D2 néerlandophone, ce n’est pas n’importe qui. Mais ce sera chez nous, ce sera un bon test."

Après deux grosses semaines de préparation, Marloie est en tout cas bien en jambes. Et même avec le départ de Patrick Pratz, les Marlovanais trouvent assez facilement le chemin des filets.

"Mais il faut relativiser, nous n’avons joué que des équipes de divisions inférieures jusqu’à présent, explique Jean Desseille.Mais oui, nous sommes plutôt bien. Que ce soit en amical face à Schaltin, au tournoi à Chevetogne ou à Saint-Mard, nous avons toujours su mettre le ballon au fond. Est-ce que Marloie est plus fort que la saison dernière? C’est beaucoup trop tôt pour le dire. Il faudra voir comment nous nous comporterons lors des premiers matches de championnat. Mais j’ai le sentiment que cette saison, le groupe est plus complet. Le coach aura plus de cartouches à disposition. L’an dernier, dans certains matches, nous étions un peu courts. Cette année, la concurrence est plus présente."