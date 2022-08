Hesperange n’aura pas droit à l’erreur

Quatrième la saison passée, et donc privé d’un ticket européen, le club de Flavio Becca s’est encore renforcé un peu plus à l’entre-saison (enrôlant notamment Danté, passé par Virton et le RWDM récemment) et n’aura d’autre ambition que le titre. Pour cela, le Swift pourra notamment compter sur sa colonie de sept ex-Virtonais (lire ci-contre).

Qui pour s’opposer aux Hesperangeois? On songe en premier lieu à Dudelange, mais le champion en titre a perdu Bettaieb, l’un de ses atouts, parti en Turquie, et doit composer avec un mois d’août particulièrement rude, mêlé d’obligations européennes et d’affrontements avec Niederkorn et le RFCU notamment.

On songe aussi à Differdange, sur la lancée de sa campagne précédente et de récentes prestations européennes convaincantes face à Ljubijana.

Au RFCU Luxembourg également. Le club fusionné, qui n’est monté qu’une fois sur le podium depuis sa création il y a 17 ans, s’est montré particulièrement actif au mercato et compte désormais rien moins que huit ex-Virtonais dans son effectif. Plutôt consistant dans ses matches de préparation contre l’Union, Nancy, Charleroi et Metz, le club de la capitale vient cependant de concéder huit buts en deux matches européens face à Cukaricki, 3edu championnat serbe. Quel visage va-t-il montrer en championnat? On pourrait être rapidement fixé puisque son début de programme prévoit des rencontres avec Differdange, le Swift et Dudelange.

Niederkorn et Strassen, les outsiders

Derrière ce quatuor, Niederkorn et Strassen font figure d’outsiders. Le Progrès, toujours avec De Almeida dans ses rangs, veut faire mieux que ses cinquièmes places de 2021 et 2022, mais doit composer avec quelques incertitudes. Comme celle qui plane au-dessus de Dave Turpel. Quel sera l’état de forme de l’ancien Dudelangeois et Virtonais après l’accident de voiture qui l’a longtemps éloigné des terrains? De son efficacité (souci majeur du Progrès la saison passée) pourrait dépendre la bonne tenue de sa formation.

Sixième en mai dernier, Strassen a laissé une telle impression en préparation que les observateurs n’hésitent pas à le pointer d’emblée comme la belle surprise de la saison. Tibor, Baillet, l’ex-Virtonais Babit et Schnell, ex-pilier du Swift, sont notamment arrivés pour renforcer l’effectif.

Esch en recul

Les deux clubs d’Esch, eux, risquent de vivre une saison compliquée. Le Fola, sans Sébastien Grandjean désormais, s’est encore fait délester d’une kyrielle de pions majeurs au mercato (l’ex-Virtonais Boutrif est parti à Alger) et risque de s’en remettre difficilement cette fois. La Jeunesse, privée désormais du soutien de ses investisseurs grecs devrait rentrer encore un peu plus dans le rang.

Pour les autres équipes, c’est avant tout de bataille pour le maintien dont il sera question. Etzella, avec des éléments comme Rapaille et Da Mota, tentera de faire oublier ses deux meilleurs buteurs, partis sous d’autres cieux. Wiltz, qui a recruté l’ex-Virtonais Napoleone, a modifié toute son attaque pour tenter d’y amener plus de percussion. Hostert, avec son nouveau capitaine Muric, doit compenser la perte de trois pions majeurs. Mondercange, pour son retour parmi l’élite après 12 ans d’absence, a recruté quelques joueurs d’expérience comme les anciens Verts Stelvio Cruz et lamine Fall. Kaerjeng, autre promu, dispose d’éléments qui ont pour la plupart déjà joué en BGL Ligue, mais doivent se réadapter à son rythme.