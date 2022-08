Diamond League: Julien Watrin à un centième de son record de Belgique

Julien Watrin a de nouveau confirmé sa belle forme ce samedi, lors du meeting de Silesia (Pologne), 9emanche de la Diamond League. Sur 400 m haies, le Gaumais a pris la 5eplace d’une course dominée par le Brésilien Dos Santos, récent champion du monde (47.80). Crédité d’un chrono de 48.91, Julien Watrin échoue à un petit centième de son record de Belgique après avoir, pourtant, accroché la dernière haie."Je suis content,commentait l’athlète de l’AC Dampicourt.Dans la construction de mon schéma de course, je suis davantage satisfait qu’aux championnats du monde. C’est dommage d’avoir renversé la dernière haie car j’étais sur les bases d’un 48.50 et j’étais devant le Français Wilfried Happio(NDLR: 4eà Eugene et 3ece samedi).Je peux me montrer optimiste en vue de Munich, d’autant qu’on a bien travaillé à l’entraînement ces derniers jours. Je suis convaincu d’arriver en Bavière dans un bon état de fraîcheur."