Après le grand saut, Jacob veut rebondir

Le vide n’est pas la seule crainte de celui qui fait partie des joueurs les plus anciens du noyau rouge et noir. Les blessures en font partie également. Parce qu’à 31 ans, l’ancien joueur de Virton et Longlier a été servi sur ce plan. Et la saison passée n’a pas dérogé à la règle puisque trois déchirures l’ont éloigné des terrains pour une bonne moitié de la saison. Il n’a en effet entamé que 12 des 30 rencontres de championnat disputées par les hommes de Samuel Petit.

Un hypnotiseur

Pour cette année, il touche du bois. Il a même consulté récemment un hypnotiseur à cet effet."J’y suis allé il y a une semaine,confie-t-il,et je pense que cela m’a fait du bien. J’avais tellement peur de connaître à nouveau les mêmes contretemps que je ne parvenais pas à évacuer cela de mon esprit. J’ai encore ressenti quelques petites gênes à la reprise des entraînements, mais depuis une semaine, tout se passe pour le mieux."

Il n’a d’ailleurs pas encore raté la moindre séance d’entraînement cette saison et si, aux dires de son coach, il doit encore s’affûter davantage, sa confiance est en hausse à l’heure où les grandes manœuvres se rapprochent.

Milieu de terrain à ses débuts, défenseur central quand, encore sous les couleurs de Longlier, Jean-Luc Manand l’a fait reculer d’un cran, c’est à nouveau dans le secteur médian que Manu Jacob veut s’illustrer cette saison."Le coach préfère me voir là,précise-t-il.En 6 ou même parfois en relayeur. Cela ne m’avait pas dérangé de reculer en défense, mais je ne suis pas opposé non plus à ce retour au milieu. On y touche quand même plus de ballons."

La concurrence est vive cependant."Ah, c’est clair que tous ces petits jeunes commencent à pousser derrière, lâche-t-il.Tant mieux. La saison passée, avec tous les blessés, la concurrence a manqué à plusieurs moments. Là, on voit à chaque entraînement que tout le monde est concerné et dans les petits jeux, il y a peu de déchets."

Vainqueur de Chevetogne en Coupe, de Chaumont et Longlier en amical, Habay passe dans la catégorie supérieure ce dimanche, avec un déplacement dans l’antre d’une D2 ACFF."C’est un bon test,conclut Manu Jacob.Dans les trois rencontres précédentes, on a eu la possession, on a montré de bonnes choses, mais il s’agissait de trois P1. C’est bien d’affronter une plus grosse écurie, cela nous prépare à un début de championnat qui ne sera pas piqué des vers."

Avec Rochefort, Herstal, Durbuy, Raeren et Marloie au menu, les Gaumais entreront en effet directement dans le vif du sujet.