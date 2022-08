Un petit coup de pression signé Bracconi

Si ce genre de rencontre ne permet pas véritablement de se faire une idée précise des capacités virtonaises, celle-ci a tout de même révélé que les hommes de Bracconi semblent au point sur le plan physique. Les courses, le pressing et l’intensité étaient en effet de mise dans cet affrontement remporté par l’équipe portant les maillots verts, grâce à deux buts inscrits de la tête par Espinosa, joueur en test, et Abdalah à la suite d’autant de coups de pied arrêtés.

Sur le plan individuel, tout jugement s’avérerait sans doute trop hâtif à ce stade de la préparation, mais on a tout de même pu apprécier l’activité d’un Aguemon sur le flanc droit, la vista de Paulet dans le milieu et, surtout, les sensations déjà retrouvées de Droehnle sept mois après son opération des croisés. "Dans les duels, dans l’investissement, dans le jeu, on a vu de bonnes choses,commentait après-coup le T1 Christian Bracconi.Des observations qui nous permettent de ne pas être trop inquiets à l’idée d’affronter le RWDM. Mais j’attends néanmoins du recrutement supplémentaire et sur ce plan, je ne peux pas encore me montrer satisfait. On ne parle pas de compléter un effectif, mais bien de le renforcer, afin de pouvoir doubler chaque poste."

Une dernière phrase en forme de petit coup de pression sur sa direction. Et qui signifie peut-être que le coach virtonais, en quête d’au moins un défenseur central et un médian défensif, attend des renforts d’un autre calibre que les joueurs testés hier.

Anne a failli partir

Angiulli et Lecomte, deux ex-Verts, sont actuellement libres, correspondent au profil recherché et leurs noms ont été évoqués, mais leur retour semble impossible deux ans après un départ dans les conditions rocambolesques que l’on connaît.

En attendant de trouver son bonheur, Christian Bracconi pourra néanmoins souffler à l’idée de conserver Souleymane Anne. Le meilleur buteur virtonais de l’exercice précédent, sollicité par d’autres clubs, n’était pas loin de tirer sa révérence ces derniers temps, mais restera finalement au poste.

Un attaquant moldave

Et un autre attaquant s’est ajouté à l’effectif, le Moldave Lako Akhalaia, arrivé en prêt du Torino, comme Kryeziu l’an dernier. Cet attaquant de 20 ans, à la chevelure particulièrement reconnaissable, a joué quelques minutes en fin de partie. Et il vient étoffer un secteur pour lequel le staff ne sollicitait pourtant plus de renfort. Mais comme la décision est venue d’en haut…

Martin vers Seraing: cela se confirme

Timothy Martin n’a pas pris part à cette opposition. Le portier aubangeois ne restera pas; il est bel et bien en partance vers Seraing.

Joueurs ménagés

Pour des pépins divers, Mabella et Kagé n’ont pas joué. Pas plus que le portier corse Vincensini, mis au repos dès lors qu’il avait disputé les rencontres précédentes.

Perri blessé à la main

L’arrière gauche italien Matteo Perri a rapidement quitté le jeu, touché à la main. Mais après quelques soins des kinés, il y est revenu rapidement, muni d’un bandage.

Trois joueurs en test

Trois joueurs étaient testés à l’occasion de ce match: le longiligne Michel Espinosa (28 ans, qui a déjà pris part au stage des Virtonais) au poste de milieu défensif, Mohamed Loua (22 ans, Hesperange), dans le même secteur, et Rayanne Khemais, un défenseur franco-tunisien de 24 ans, formé à Nîmes et passé par le Stade Tunisien (sans club depuis janvier).