La première sortie du BCCA B, c'est déjà ce vendredi

En attendant, Neufchâteau B sait que débuter par une victoire est toujours agréable. " Nous gardons toujours le même objectif de performance, enchaîne Nicolas Sturam.Même si nous savons que l’effectif sera différent par rapport à l’an dernier. En Coupe, nous n’aurons plus Pierre Geubel. Par contre, les frangins Bizimana et Hugo Denève peuvent toujours s’aligner avec nous. L’effectif sera donc plus riche et plus dense en Coupe AWBB. En championnat, viser le titre sera très compliqué car la série regorge de belles équipes. Mais la Coupe, si tu arrives à sortir des poules, cela peut aller vite."

La reprise a eu lieu mardi

Nicolas Sturam sait cependant que son équipe, qui accueille quelques petits nouveaux, n’est pas encore prête. "Et je ne sais pas si nous serons prêts à la fin du moins d’août, indique le coach chestrolais.Or, tous nos matches de poule, ils se jouent au mois d’août. Maintenant, nous espérons aller le plus loin possible, mais nous prenons match après match. Toutes les rencontres sont à gagner. Mais je sais bien qu’une blessure ou un jour sans, cela peut arriver."

Pour Neufchâteau B, il s’agira en tout cas du premier match de cette saison. Et les Chestrolais n’auront pas énormément d’entraînements dans les jambes."Nous avons repris mardi,dit Nicolas Sturam.Mais même si j’avais repris une semaine plus tôt en prévision du match de vendredi, cela n’aurait pas changé grand-chose, le groupe aurait été loin d’être au complet. Après, je ne me tracasse pas. Je sais que les gars ont continué à toucher le ballon, certains ont joué en 3X3."

Pour cette première sortie officielle, Guischer sera absent. Hartman, victime d’un accident de la route, est aussi sur la touche pour de nombreux mois.