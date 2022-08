Antonin Saintmard poursuit son apprentissage

Pour l’ambiance

Quand on sait qu’Antonin est le fils de Gilles, pas étonnant dès lors de le retrouver dans la discipline."Presque obligé,rigole-t-il.Mon père roule en côte depuis trente-cinq ans et je le suis depuis mon plus jeune âge."Un autre élément qui a aussi attiré celui qui vient de terminer ses études en mécanique, c’est l’excellente ambiance qui règne dans le milieu."La côte exige aussi une grande concentration. C’est souvent un effort très court, mais très intense",explique celui qui pourrait tester prochainement une autre discipline, le rallye. En attendant, la saison va se poursuivre avec une participation à Sainte-Cécile et quatre épreuves en France où il prend toujours beaucoup de plaisir à retrouver ses copains Fred Errard, Anthony Darand et les frères Starck. La saison prochaine, c’est au volant de la même auto qu’il envisage de disputer l’entièreté du championnat de France et la plupart des épreuves belges.