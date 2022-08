Wellin: Cédric Davreux est resté maître chez lui

Il n’y a qu’en messieurs 6 que Cédric a connu une défaite, contre Lucas Bihain."D’une part, je crée la surprise en gagnant la finale des messieurs 5 contre celui qui a gagné le tableau supérieur en messieurs 4; et d’autre part, je perds logiquement contre Lucas Bihain en demi-finale des messieurs 6, parce qu’il est très sous-classé et n’avait rien à faire dans cette catégorie. Même si c’est bizarre, dans l’ensemble, je suis très satisfait de ma progression."

Cédric Davreux a 34 ans. Il a arrêté le tennis à 17 ans à la suite de plusieurs problèmes aux genoux. Ce n’est qu’en 2020 qu’il a repris le chemin des courts. Il ne sait pas quel sera son prochain classement, mais n’envisage pas d’arrêter l’entraînement et sa belle progression."Il ne faut cependant pas rêver, je suis papa de deux petites filles de deux ans et de six mois. Je ne vais pas pouvoir courir tous les tournois de semaine en semaine."

Wellin a besoin de terrains couverts

Membre du club wellinois dont son oncle Patrick est membre du comité, il se réjouit de la nouvelle dynamique qui relance le club depuis l’arrivée d’une nouvelle équipe de dirigeants."La Commune de Wellin ne nous suit pas alors que nous avons besoin de terrains couverts,regrette-t-il . Les jeunes du club sont souvent obligés de se taper Jemelle pour suivre des cours. C’est dommage. D’un autre côté, on ne peut que se réjouir de ce formidable succès du tournoi. L’idée de ramener toutes les catégories sur une seule semaine a favorisé cette réussite."