Un retour en enfance pour Pauline Van Herck

Sur les trois matches disputés, Pauline Van Herck n’a jamais tremblé. Deux matches gagnés les deux doigts dans le nez pour débuter, avant une finale disputée face à Sofia Struvay. "Je gagne 7-6 dans le troisième set,confie Pauline Van Herck. Les deux premiers matches, ils étaient terminés après quarante minutes. Dans la finale par contre, c’était plus compliqué. L’expérience a fait la différence. Mon adversaire était plus jeune et elle a pété un câble après une décision d’arbitrage. Moi, j’ai su rester dans ma bulle. Le match a quand même duré 3 heures, sous la canicule. Faire les kilomètres pour jouer quarante minutes? Mon frère a un kot à Bruxelles donc je restais là-bas."

Joueuse de basket en P1

Désormais classée B-4/6, Pauline Van Herck a une particularité: elle ne s’entraîne jamais. " Et les entraînements, cela ne me manque pas,sourit l’intéressée. Je crois que j’ai été vaccinée pendant les mois passés aux États-Unis. Là-bas, c’était six séances par semaine. Maintenant, en été, je joue quand même deux ou trois matches par semaine, donc, cela compense le manque d’entraînement. Par contre, en hiver, c’est vrai que cela se ressent un peu plus. Quand tu restes deux mois sans toucher une raquette et que tu remontes sur le terrain, tu vois bien que tu ne t’entraînes pas. Mais bon, cet hiver, je vais quand même prendre une séance par semaine."

Pauline Van Herck reste cependant en forme. Comment? Grâce à ses entraînements de basket. La jeune fille de 25 ans évolue au Junior Arlon, en P1. "J’avais commencé le basket à quatre ans et j’ai joué pendant douze ans, dit-elle.Pour partir aux USA, je devais me focaliser sur le tennis. Ce n’était plus compatible de pratiquer les deux sports, donc j’ai mis le basket de côté. Quand je suis revenue en 2019, j’ai repris une demi-saison à Maastricht avant de revenir au Junior. Où suis-je la plus forte? D’un point de vue individuel, c’est au tennis. Maintenant, j’ai une bonne vision du jeu et cela peut aider l’équipe au basket."

Et Pauline Van Herck ne le cache pas, ce qu’elle aime avant tout, c’est de partager des moments en équipe."Le tennis n’a jamais été une priorité pour moi, même si je suis une compétitrice,confie Pauline Van Herck. J’aime tout ce qui est esprit d’équipe et ambiance d’après-match, même si je sais que c’est un peu tabou quand tu commences à jouer à un certain niveau."