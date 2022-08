Gauthier Martin se rapproche du Top 100 belge

L’air ensoleillé de la Basse-Meuse a réussi à deux des meilleurs jeunes joueurs de la province. Au tournoi de Visé (Belgian Circuit *****), Gauthier Martin et Thibault Dorval ont engrangé des points qui seront déterminants lors de la prochaine sortie des classements en octobre. Gauthier Martin, 166ejoueur belge, dresse cependant un bilan mitigé à huit semaines de la fin de la saison 2022: "Je ne peux pas être totalement satisfait,avoue Gauthier. J’ai alterné de très bons matches avec d’autres où je n’ai certainement pas pratiqué mon meilleur tennis. Là, je viens de remporter deux matches importants. Un à Jemelle contre mon frère Thibaut, très motivé à l’idée de faire chuter son petit frère, mais je m’en suis finalement bien sorti. Et ce lundi à Visé, j’ai battu Ilian Borlée, le frère de Kévin, Jonathan et Dylan, qui est 106e belge et qui a les points pour monter dans le Top 100. Après avoir perdu le premier set, je me suis bien accroché pour disputer un troisième set où j’ai mené 3/0, puis 5/4, pour finalement l’emporter 7/5. C’était très serré, mais je pense avoir fait mon meilleur match. Au tour suivant, la marche était trop haute contre le Rebecquois d’Overijse Félix Roméo, 64ejoueur belge."Celui qui était considéré comme un contreur qui courait partout sur le terrain quand il était haut comme trois pommes est devenu un véritable athlète qui va entreprendre des études d’éducation physique à Liège."Aujourd’hui, je garde la base de mon jeu, qui est basé sur la régularité, mais, avec mon entraîneur Guillaume Rivez, je travaille pour jouer plus vers l’avant et me montrer plus agressif. J’y arrive de plus en plus et je ne suis pas loin de monter B-15.4 et de rentrer dans le Top 100. Dommage d’avoir perdu contre Félix Roméo, car j’aurais emmagasiné des points qui m’y auraient amené."