Vraie course pour les uns, randonnée pour les autres

Pas question, bien entendu pour celui-ci, de faire une croix sur une manifestation dont le rayonnement s’étend bien au-delà de la cité de Berthe. Après moult contacts et réunions avec les autorités, la police, la FCWB, cette Vélomédiane new-look sera bel et bien portée sur les fonts baptismaux le 27. Toutes celles et ceux qui ont déjà participé à la cyclosportive devraient y trouver satisfaction.

Le cyclo qui rejoindra La Roche avec pour objectif de se tester à nouveau sur l’un des parcours de la Vélomédiane – trois au lieu de deux précédemment – découvrira deux changements majeurs."Il n’y aura plus de départ groupé et plus de classement. Toutefois, chaque participant sera chronométré. Il lui sera loisible de se mettre en route entre 9h15 et 10h30 soit pour les 173 km (17 côtes), les 133 km et leurs 15 côtes (NDLR une nouveauté) ou la Petite Crique et ses 91 km (9 côtes)",détaille Laurent Goffinet.

Le «défi» réservé à 175 concurrents

"Tous ces cyclos sont considérés comme randonneurs,ajoute-t-il.Cela signifie qu’ils ne bénéficient d’aucune protection et doivent respecter le code de la route."

Mais que les fans de compétitions se rassurent. La Vélomédiane propose également une option course."Comme pour toute autre épreuve du calendrier, elle ne pourra toutefois enregistrer que 175 coureurs au maximum",explique l’organisateur rochois.

La course, dénommée "le défi" comporte 70 km, soit ceux qui mènent au sommet du Mur de Maboge, mieux connu sous l’appellation Mur de la Vélomédiane, avec 1,8 km à 8,8% de moyenne.

Le départ de la course sera donné à La Roche à 9h précises."Puisque pour le Défi, nous nous trouvons dans le cadre d’une course, toutes les mesures de sécurité y seront appliquées,insiste Laurent Goffinet.Après avoir franchi la ligne, libre à chacun des coureurs de poursuivre ou non, sur le parcours de son choix, mais dès cet instant, il redevient un simple randonneur."

Pour l’heure, Laurent Goffinet a enregistré quelque 800 inscriptions, dont 80 pour le Défi. Parmi eux, déjà quelques provinciaux: Simon Grégoire, Florian Demarche, Florian Steveler, Florian Gérard et Justine Guebel.

Rappelons que l’édition 2021, la dernière selon le concept initial, avait vu la victoire en solitaire d’un certain… Arnaud De Lie.