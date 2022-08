Cette nouvelle épreuve a vu 22 cyclistes, sur 27 au départ, écumer 1025 km de bitume ardennais, avec aussi en chemin 18000 m de dénivelé positif."Je n’avais plus trop envie de m’entraîner et j’ai toujours eu du mal à faire du vélo en hiver,avance Stéphanie Schmitz, seule féminine de l’aventure.J’avais besoin d’une motivation. J’avais déjà fait un tour du Grand-Duché de 300 km. Il me fallait un défi de minimum 500 km. J’ai toujours rêvé de voyager à vélo. Mais avant d’aller voir ailleurs, je voulais être sûre que cela me plairait et je tenais à découvrir les côtes de chez nous. Puis Michel Gusbin (NDLR: du PowermaXx et finisher des 1050 km de la Race Across Belgium en 2021)m’a parlé de ce Monster Ardennes."

La préparation pouvait débuter et la motivation revenir."J’ai fait en moyenne 200 km de vélotaf (NDLR: trajet maison – boulot)par semaine, quelques sorties de 100 km et une de 500 km, avec une nuit blanche au passage, en compagnie d’un ami, Stany Gillard,précise-t-elle.Ce n’est pas énorme. Je ne me sentais pas prête physiquement. Mais je savais que j’avais le mental."

Et effectivement, le mental, elle l’avait. Mais aussi la condition!"Cela montait et descendait en permanence,commente-t-elle.Mais je n’ai jamais mis un pied à terre. Sauf une fois: le GPS m’avait amenée hors du circuit, en forêt sur un chemin caillouteux. J’ai même fait 30 km en plus à cause d’une autre erreur de calcul du GPS."

Pompe plate, sommeil en moins

La folle épopée de la Thiaumontoise avait pourtant mal débuté."J’ai crevé après 85 km, juste après le Mur de Huy,précise-t-elle.J’avais tout vérifié et tout pris en double, chambre à air y compris, sauf… la pompe. Elle ne fonctionnait pas. Vers 2h, un jeune couple passant en voiture et me voyant assise s’est arrêté pour voir si j’allais bien. Par chance, il avait une pompe. Mais le pneu s’est à nouveau dégonflé au matin, à Malmedy, tellement j’avais chipoté à la pipette. Je n’avais pas encore de nouvelle pompe. J’ai cherché un magasin. Mais tout était fermé le 21 juillet. Un local m’a finalement dépanné. J’ai perdu 3 heures avec cette double mésaventure. Du coup, j’ai dormi moins que prévu, pour arriver dans les délais aux divers checkpoints. Après une nuit blanche, j’ai dormi pour la première fois jeudi à 23h30, après 330 km, dans un hôtel à la Baraque Fraiture, avant de me remettre en route 5 heures plus tard."

Stéphanie avait jusqu’à dimanche minuit pour rentrer à la citadelle de Namur, d’où elle était partie mercredi à 20h. Elle y est revenue dimanche à 22h, soit 98 heures plus tard, après une énième et ultime ascension, celle de la Merveilleuse.

Malgré la fatigue accumulée, elle en redemande déjà."Le Biking Man Corsica(NDLR: 1000 km en Corse)y passera", promet celle qui, à peine après avoir retrouvé son lit, pédalait déjà lundi. À vélo électrique certes, mais avec Hulk, son toutou de 30 kg, dans la remorque. Incroyable, non?