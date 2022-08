Aujourd’hui, après deux journées au travail, le Lescheretois rejoindra Gedinne pour le départ de la 74eédition d’un Tour de Namur où il sera d’ailleurs notre seul et unique représentant. Tout comme la semaine dernière au Brabant flamand, où il s’est classé 91e, à un quart d’heure de l’Allemand Jason Osborne, déjà lauréat du Tour de Liège."Tout s’est joué le premier jour, quand je me fais piéger au départ, dit-il.Si j’accompagne le bon peloton, avec ce que j’ai montré les jours suivants, j’aurais pu viser le top 15. Et ce, dans un Tour très nerveux, où les Alpecin ont mis le feu à chaque étape."

Dans le Namurois, Axel se méfie plus particulièrement de l’étape de ce jour, l’étape ardennaise, entre Gedinne et Bièvre (départ à 13h), avec trois passages à Vresse, trois ascensions surtout de la côte de Petit-Fays, la dernière à 6 km du but.

Demain, le départ et l’arrivée s’effectuent à Couvin, avec sept monts répertoriés. Vendredi, entre Lesve et Walcourt, la côte de Laneffe, à 8 km de la ligne, peut faire le bonheur d’un puncheur.

S’il sait qu’il n’entrera pas en ligne de compte dimanche à la Citadelle, Axel De Lie devrait, par contre, trouver un terrain idéal samedi entre Chimay et Doische.

Et comme le programme d’Arnaud, le frérot, ne comporte pas de mission spéciale avant Louvain et le GP Scherens, il y a gros à parier que l’Ardennais du Chevigny bénéficiera de conseils avisés d’ici là…