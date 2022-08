Le volley et la volée, les spécialités de Johanna

Ses études en éducation physique et ses blessures récurrentes avec une rupture des ligaments croisés l’ont obligé à mettre le tennis de côté."Mais depuis trois ans, poursuit la jeune femme, j’ai repris le chemin des courts et je me régale. C’est parfaitement complémentaire avec le volley. En hiver, le volley est prioritaire, même si on a une séance d’entraînement au TC Marche avec mes quatre coéquipières d’interclubs. Dès le championnat de volley fini(NDLR: aujourd’hui avec le club de La Roche, après avoir évolué en nationale 1 et 2 avec Thimister),place au tennis avec le plaisir de faire un sport en extérieur."

Le rendez-vous incontournable des Rochois

La semaine dernière, Johanna a passé une superbe semaine au tournoi du club de son cœur. Inscrite dans trois tableaux, elle s’est imposée dans les trois finales."Trois finales le même jour, c’est compliqué pour le corps,constate la Rochoise . Heureusement, j’ai fait du sport toute ma vie et ma condition m’a permis de tenir le coup que ce soit en simple, très difficilement en double dames avec Justine Magnus, ma coéquipière du volley, ou plus facilement en double mixte avec mon frère Sacha."

Johanna Linchet adore le double et y évolue comme un poisson dans l’eau. Logiquement, les joueurs de volley sont avantagés au tennis et y brillent au service, au smash et à la volée."Ces qualités inhérentes à mon niveau dans mon sport principal, mon endurance de sportive de haut niveau et mon sens de la stratégie défensive compensent mes approximations techniques",constate-t-elle.

La super semaine de la star du tournoi ne s’est pas arrêtée à arpenter les courts et soulever les trophées."Le club de la Roche est super chouette,conclut Johanna.Beaucoup de Rochois, comme les footballers et les volleyeurs, s’y retrouvent dans une ambiance conviviale, familiale et même franchement bibitive. C’est un rendez-vous incontournable."