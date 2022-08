110 pilotes attendus à Hives, dimanche

Pascal Volvert, le secrétaire de l’écurie Li Skiron, de Hives-Erneuville, est plus que ravi. Près de 110 pilotes ont déjà confirmé leur présence pour ce qui est un incontournable de la discipline, l’auto et le kart cross de Hives (La Roche-en-Ardenne). C’est plus qu’en 2021. La compétition en sera à sa 54e édition ce dimanche 7 août. « Elle constitue à nouveau la manche unique du championnat officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, calendrier ASAF et CSAPLUX. Un total de 36 courses sur 3 manches est prévu. Trois super-finales seront organisées en fin de journée avec les meilleurs pilotes classés sur l’épreuve », explique le secrétaire.