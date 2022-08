Un noyau de 18: Sart doit absolument trouver du renfort

Six buts encaissés en semaine à Ster (P1 liégeoise), cinq le dimanche à Mormont, et pas une seule rose plantée. De toute évidence, Sart est loin d’être prêt à moins d’un mois du coup d’envoi du championnat et il semble parti pour vivre une saison aussi compliquée, voire plus, que la précédente. « Il ne faut pas tirer trop d’enseignements de ce revers à Mormont, tempère un Quentin Faymonville loin d’être serein pour autant. Nous nous sommes déplacés avec quatre joueurs de B sur le banc et j’ai dû titulariser des joueurs qui ne sont pas prêts à commencer un match. » Le mentor sartois l’avoue sans détour, il n’est pas satisfait de son noyau actuel : « Nous avons un effectif de dix-huit éléments, dont deux gardiens. On ne peut pas tenir un championnat avec seize joueurs de champ. Que ce soit quantitativement ou qualitativement, nous sommes trop légers. Il faut trouver au moins deux renforts, mais ce n’est pas gagné. Nous avons de belles infrastructures, nous évoluons dans une série attrayante et nous jouons presque tous les week-ends le samedi soir, mais ces arguments ne suffisent visiblement pas à convaincre les joueurs. Avec notre situation géographique et notre petit budget, on galère un peu. On est sur le pont depuis février ! On a contacté des gars du coin, à Halthier, à Érezée, mais ils préfèrent gagner deux matchs sur trois en P2, et quelques euros en plus, plutôt que jouer le maintien en P1 tout en risquant d’avoir un peu moins de temps de jeu. Il faut faire avec. Mais dimanche, nous n’aurions jamais pu rivaliser avec une équipe de Mormont qui peut entamer le match avec des garçons comme Michel ou Marchal sur le banc. »