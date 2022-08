"Je me suis repris en main, commente Loïc Hatert.Par rapport à l’an dernier à la même époque, la balance doit afficher dix kilos de moins.On sent tout de suite la différence. Cela ne s’était pas très bien fini à La Roche et j’avais à cœur de bien commencer cette nouvelle aventure. Je suis motivé, cela fait longtemps que je n’avais plus ce plaisir de venir au foot et de jouer. Ici, à Longlier, les conditions entraînement sont top et le coach est super. Il parle beaucoup, il est très exigeant, mais il sait mettre les gens en confiance. Le groupe est aussi de qualité, je me suis de suite adapté et j’ai hâte de commencer. J’ai à cœur de réaliser une grosse saison, aussi bien sur un plan personnel que collectif."

Si Loïc Hatert a signé à Longlier, c’était avant tout pour jouer en défense. Mais ce vendredi, le Longolard a joué comme un numéro dix. "Le coach m’a testé dans la ligne médiane, aux entraînements, cela se passait plutôt bien et il estime que je peux apporter quelque chose à l’équipe dans cette position, signale Loïc Hatert.Moi, je suis polyvalent et le coach sait que je peux dépanner derrière s’il faut. Mais j’aime assez le fait de jouer au milieu de terrain, cela me permet de toucher plus de ballon et de pouvoir créer des occasions"

Sur le match dans sa globalité, Loïc Hatert estimait que la victoire des siens était méritée. "Je trouve que nous avons su faire preuve de solidité derrière, sans concéder beaucoup d’occasions. Notre portier n’a pas un arrêt sérieux à effectuer,commente Loïc Hatert.Sébastien Leva restait toujours dangereux avec son pied gauche, mais nous avons bien maîtrisé la partie. Surtout en seconde période où nous avons su amener des passes plus tranchantes. Des points d’amélioration? Le jeu offensif. En fin de match, nous avions des espaces, nous aurions pu mieux les utiliser et tuer le match. C’est encourageant pour la suite. Il faut encore trouver quelques automatismes, mais le gros point positif, c’est le bloc."

Diegem, un match bonus

Si Longlier a affiché un meilleur visage en seconde période, c’est notamment grâce à l’entrée de Loïc Hatert.

" Ce n’est pas à moi de le dire, sourit Loïc Hatert.Mes qualités, c’est garder le ballon, jouer avec mon corps et tenter d’amener des bons ballons en zone offensive. Je me suis bien senti même si j’avais une petite gêne à l’adducteur qui explique que je n’ai pas commencé. Diegem au prochain tour? Oui, ce sera un bon match de préparation. Nous irons là-bas sans pression. Le but, c’était de gagner dans le derby à Assenois et de s’offrir un match bonus. Mais, nous n’allons rien lâcher."