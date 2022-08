Le samedi de la foire, Toussaint était au lit à 22h

Mathias Toussaint a toutefois vu son équipe décrocher sa qualification pour le second tour. " Il reste encore pas mal de choses à améliorer, mais c’est logique car nous sommes encore au début de la préparation, commente le médian habaysien.Notre victoire est méritée, nous avons eu plus d’occasions et finalement, nous avons bien su maîtriser notre adversaire. Solide derrière? Oui, pour le moment, défensivement, nous sommes à la hauteur. Nous ne concédons pas trop d’occasions à nos adversaires. Et quand nous en concédons, c’est essentiellement car nous commettons une petite erreur."

«Si je contrôle à deux mètres, c’est mort»

Mathias Toussaint sait cependant que sa nouvelle équipe n’a encore affronté que des écuries de P1, à savoir Longlier, Chaumont et Chevetogne."C’est pour cette raison que la rencontre de la semaine prochaine à Warnant sera intéressante, dit-il . Ce sera un gros test pour nous, je pense que nous pourrons vraiment voir les qualités du noyau lors de cette rencontre. Moi, je ne connais pas du tout Warnant, mais les anciens joueurs de Givry ont dit que c’était costaud."

Si Mathias Toussaint avait un rôle plus offensif à Longlier, depuis son passage à Habay, le médian a reculé d’un cran . "Nous jouons en 3-5-2 et pour l’instant, j’occupe un des deux rôles plus défensifs derrière Nathan Copette, raconte Mathias Toussaint. Je me sens vraiment bien à cette place même si j’ai encore énormément de choses à apprendre. Je remarque bien que j’ai un retard par rapport à d’autres, notamment sur le plan tactique. Mais je suis à l’écoute et tout ce qu’on me dit, j’essaie de le mettre en application. Des gars comme François Reyter, Simon Poncelet, Nathan Copette ou Hugo Vialette parlent énormément. Je les écoute attentivement. La principale différence avec ce que j’ai pu connaître avant? Techniquement, c’est beaucoup plus fort et cela va beaucoup plus vite. La vitesse d’exécution, ce n’est pas pareil. Ici, si je contrôle à deux mètres, je sais que c’est mort."

Et histoire de mettre toutes les chances de son côté, Mathias Toussaint s’impose une certaine hygiène de vie. "Samedi, j’étais au lit à 22h alors que c’était la foire,sourit Mathias Toussaint.L’an dernier, à la même époque, nous avions joué à Chaumont avec Longlier. Nous avions pris 3-0 et j’avais été très mauvais. Inutile de chercher la raison (rires). Samedi, je n’ai bu que de l’eau. Si je me suis rattrapé dimanche? Nous sommes repassés avec quelques joueurs après Chevetogne pour boire quelques verres."