se félicite le secrétaire général du studbook sBs Marc Pierson. Au bout du champ de Foire de Libramont, le concours organisé par l’association d’éleveurs de chevaux de sports peut profiter d’un écrin lui offrant l’opportunité de mettre en valeur les produits de l’élevage belge. Durant trois jours, il a organisé son traditionnel "Summer Breeding Show" pour offrir une vitrine unique aux éleveurs du pays à travers différents concours allant des foals (les poulains et pouliches de l’année) jusqu’à trois ans."Nous avions déjà une participation record en août dernier, mais cette fois nous atteignons 206 présentations sur les trois jours. C’est le fruit de l’ouverture de ce concours également aux chevaux de dressage et plus uniquement d’obstacles. Grâce à cela, des éleveurs des Hauts de France et même de la région parisienne nous ont rejoints."

La qualité des produits belges n’est plus à démontrer. Six chevaux issus du sBs ont d’ailleurs décroché des médailles lors des derniers Jeux Olympiques, et de nombreux autres chevaux également issus de nos élevages font la fierté de nos contrées, comme celui monté par Jessica Springsteen, la fille de Bruce. Une sacrée fierté."La génétique s’améliore d’année en année, se félicite encore le docteur Pierson.Et la qualité suit donc cette tendance."

Dans la province de Luxembourg, nous n’avons pas à rougir des éleveurs avec notamment des succès pour l’élevage de Jean Gallet ou des places d’honneur notamment pour les élevages Degros ou Goosse.

Le sBs devrait encore pouvoir profiter de la vitrine de la Foire de Libramont pour ces éleveurs."Nous venons de resigner une convention pour trois ans, se félicite Marc Pierson.Nous pourrons donc à nouveau profiter de cet espace et des infrastructures. C’est tout à fait positif pour continuer à faire le lien entre les éleveurs et les clients potentiels. Les sponsors nous suivent aussi en nombre avec des prix qui devraient aussi confirmer l’attrait pour ce concours qui n’existe qu’à deux endroits en Belgique, à Ghlin et à Libramont."