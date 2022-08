L’alliage du foot de Jacquemin et de l’organisation de Leemans

Privé de Bonjean, Clemens, Lejeune ou encore Noël, le nouvel entraîneur de Vaux-Noville Pascal Jacquemin n’a pu remplir que treize des dix-huit cases prévues sur la feuille de match samedi soir. Ce qui n’a pas empêché les Étoilés d’éliminer Meix-devant-Virton, à la faveur d’une deuxième période bien plus consistante que la première. Meilleure équipe de P1 au deuxième tour la saison dernière, Vaux-Noville repart donc sur de bonnes bases."On sent que l’on a gagné en maturité, analyse le médian novillois Raphaël Plainchamp, commis à la garde de Nicolas Day en deuxième période ce samedi.La saison dernière, nous avons appris à subir. Meix a eu le monopole du ballon en première période, mais sans se créer énormément d’occasions pour autant. Et après la pause, nous avons profité de la vitesse de nos attaquants pour leur faire mal.Cette qualification récompense aussi une préparation bien suivie."Les Novillois ont, en effet, montré qu’ils étaient déjà bien jambes en deuxième période.