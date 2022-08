Ah, cela fait du bien de revenir à Libramont! Et les chevaux ont vraiment bien sauté durant tout le week-end, avec trois chevaux sur le mètre 10 pour les aguerrir, puis la victoire au Grand Prix en apothéose.

Vous êtes passé le dernier lors du premier passage, mais aussi lors du barrage. Était-ce un avantage?

Pour le premier passage, je n’ai pas vraiment pris de risque. Il fallait avant tout se qualifier pour les barrages. Dans celui-ci, oui, c’était un avantage, car j’ai pu regarder le passage des autres et donc déterminer les meilleures trajectoires. J’ai accéléré les allures et cela s’est bien passé.

Est-ce votre premier succès sur un concours d’une telle importance?

Nous avons déjà remporté des «mètre 40» et réalisé quelques résultats au niveau national et international, avec des participations à Courrière, aux championnats du Luxembourg… Mais c’est la première fois que je m’impose sur le Grand Prix à Libramont.

De nombreux cavaliers habitués de Libramont n’étaient cependant pas au rendez-vous. Est-ce que cela dénature un peu votre succès?

Il y avait quand même pas mal de concurrence et de très bons cavaliers sur la piste, notamment parmi les jeunes. Mais oui, il y avait un peu moins de monde et certains cavaliers se sont sans doute sentis obligés d’aller ailleurs. Tant mieux pour moi finalement.

Avez-vous encore d’autres rendez-vous importants en vue cette saison?

Le dernier gros rendez-vous est le championnat de Belgique des jeunes chevaux à Gesves dans quinze jours. Et je participerai sans doute à des petits concours avec les jeunes chevaux, mais ceux des grandes hauteurs seront mis au repos. Je peux d’ores et déjà tirer un bilan très positif de cette saison de reprise.

Les concours ont été perturbés ces dernières années avec la crise sanitaire. Cela a-t-il affecté la progression de vos chevaux?

En fait, cela a permis de se pencher beaucoup plus le physique et le dressage. On a également pu travailler plus de chevaux (NDLR: le cavalier travaille 13 chevaux actuellement). Finalement, même si les chevaux ont eu moins d’expérience au niveau des concours, on a pu les faire progresser dans d’autres domaines.

L’ambiance à Libramont reste unique?

Oui, bien sûr. On sentait vraiment que tout le monde était content de se retrouver. Désormais, tout est relancé. Et puis il y a aussi le plaisir de se promener en touriste sur la Foire le lundi.