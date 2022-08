Une Coupe au Sénégal et c’est le tour de Dakar sur le toit

"Nous avons de très bons contacts avec Jordy Fourneau (NDLR: le chef de piste des concours à Libramont), explique le directeur technique national sénégalais Pape Seck.Nous étions à Aix-la-Chapelle voici quinze jours pour les Youth Equestrial Games. Là-bas, nous avons décroché deux succès et une troisième place globale avec l’Afrique. Ce sont vraiment des résultats excellents. Et, comme nous avons tissé des liens d’amitié avec Jody, nous sommes venus à Libramont avec cinq cavaliers. Nous avons vraiment d’excellentes relations avec des cavaliers belges qui viennent au Sénégal. Nous voulons profiter de l’expertise de nos différents partenaires belges pour faire progresser encore ce sport. Il faut se rendre compte que, quand un cavalier gagne un concours, il fait le tour de Dakar, la coupe sur le toit de la voiture. C’est un peu comme une victoire au football. Nous espérons vraiment que la collaboration va s’étendre. De notre côté, nous élevons aussi des chevaux avec des souches sénégalaises. Ils sont plus petits, mais avec une bonne vitesse car certains sont présents au départ sur des courses hippiques. Et le Sénégal pourrait très bien envoyer également une délégation pour être aussi présent à Libramont dans les prochaines années."

Et pour permettre à un cavalier belge de découvrir leur pays, les responsables sénégalais ont décidé d’offrir un voyage d’une semaine dans leur pays, vol et accueil compris. De quoi resserrer encore un peu plus les liens entre les deux pays.