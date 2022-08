Saint-Mard est tombé sur un grand Desseille entre les perches de Marloie

Les nouveaux pensionnaires de P2 semblent plus motivés et plus fringants dans l’attaque du ballon.

Remontant même ce dernier avec une certaine aisance. Aisance rendue possible par une défense un peu pataude et en manque criant d’automatismes. Il est vrai que les Famennois peuvent exciper une fatigue logique à l’issue d’un stage assez musclé. Mais le réalisme du néo Marlovanais, Mathéo Jacquemart, va payer. Après avoir secoué la transversale et… la couleur de la ligne de but, il adresse un caviar pour Paquay qui conclut puis il inscrira son but. En cinq minutes, la messe est dite et ce sont des Gaumais autant frustrés que dépités qui regagnent le vestiaire.

Pourquoi dépités? Parce que, par deux fois, Vacant est passé à un doigt d’ouvrir le score mais Desseille, très présent, répara les errements de ses équipiers.

Audacieux, Frédéric Jacquemart effectue quatre changements à la reprise, arguant du turnover pour évaluer le niveau de ses hommes.

Et ces méritants Gaumais n’abdiquent pas et c’est encore un réflexe de Deseille qui empêche Vacant de diminuer l’écart. La sortie de Dion peu après l’heure de jeu va-t-elle galvaniser Saint-Mard qui voit son hôte réduit à 10?

Que nenni, le réalisme tout professionnel de Mayanga qui partira deux fois à l’extrême limite du hors-jeu en prenant la défense bleue de revers, anéantira tout espoir d’exploit pour ces Gaumais auxquels le score inflige une punition tout à fait imméritée. Marloie accueillera Hasselt.

SAINT-MARD: Vaguet, Hostelet, Trognon, Champenois, Touré, Malfait (54’, Magnette), Vacant, Huet, (71’, C. Foulon), Discret, Giltaire, F.Foulon (71’, R. Foulon.)

MARLOIE:Desseille, Collard, Martinet (45’, Micha), Letecheur (45’, Dion), Dehon, Jacquemart (55’, Hanneuse), Mayanga, Paquay, Devresse (45’, Mohimont) Delvaux, Gaziaux (45’, Talmas).

Arbitre : D. Bressart.

Carte jaune : Jacquemart.

Assistance: 110.

38’, centre idéal de Jacquemart pour Paquay qui conclut dans l’ouate (0-1).

43’, d’un angle très fermé, Jacquemart décoche une frappe gagnante (0-2).

74’,Mayanga prend la défense de revers et bat l’infortuné Vaguet (0-3).

84’, Mayanga livre la copie quasi conforme de sa première rose (0-4).