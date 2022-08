Mormont menait déjà 2-0 après neuf minutes

C’est une équipe de Sart très déforcée qui s’est déplacée à Laforge. Dans ce contexte, face à une formation qui évolue un échelon au-dessus, les chances de qualification pour le second tour étaient minces. Elles ont même été réduites à néant après neuf minutes de jeu seulement. Sur deux actions quasiment semblables, Mormont avait fait l’essentiel en prenant en défaut l’arrière-garde des Spirous quelque peu naïve. Deux ballons dans le dos de la défense faisaient le bonheur d’Amrous et Hansoulle. Après ce début de partie catastrophique, Sart se reprend un peu sans toutefois se créer d’occasions. De son côté, Mormont semble déjà se contenter de son avantage, ce qui ne plaît pas spécialement à son coach Philippe Médéry, privé lui aussi de quelques éléments. "Je suis très mécontent de l’état d’esprit affiché lors de la dernière demi-heure en première période. Mes garçons ont fait preuve de suffisance et je n’ai pas manqué de leur faire part de mon mécontentement à la pause", dit-il. Malgré ce relâchement, les Orangés auraient pu alourdir le score avant la pause. Deux tentatives d’Hansoulle, une pour David Kaisers et un ballon de Lo Monte sur la barre auraient pu faire grimper les chiffres.