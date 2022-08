Une piste qui a permis de démontrer les qualités des cavaliers de la province ou assimilés. Dans le Grand Prix, dix cavaliers se sont hissés au barrage.

Devant une belle chambrée, Arthur Vermeersch, d’Hérock, a fait parler l’adage comme quoi les premiers seront les derniers en ponctuant la deuxième phase du concours avec un sans-faute et un record canon.

Le cavalier a devancé la Libramontoise Sarah Toussaint et Jonathan Soquet de plus d’une seconde.

Les concours étaient donc à l’heure luxembourgeoise hier. En effet, dans la coupe de Wallonie juniors, c’est la Bastognarde Julia Bertholet qui, après un début de week-end hésitant, est parvenue à se sublimer pour décrocher ce beau titre.

Ces résultats probants n’atténueront cependant pas la déception par rapport au nombre de participants."Nous avons en moyenne une centaine de cavaliers en moins, explique le président du cercle hippique de Libramont Théo Mars. Sur le mètre trente, ils sont trente alors qu’ils étaient soixante lors de la dernière édition. Nous avions généralement 230 boxes et cette année, nous en sommes à 115. En même temps que Libramont, un concours avait lieu à Bornival (NDLR: ce concours a ouvert ses inscriptions plus tôt que Libramont et, comme il est difficile de trouver des places dans ce dernier concours, les cavaliers ont privilégié le concours à Bornival).La Ligue ne nous a pas faits de cadeau à ce niveau-là. Mais ceux qui sont là sont bien soignés. La sécurité est également de mise car les voitures n’étaient pas autorisées. Cela permet également une meilleure fluidification des concours."

Les concours ont d’ailleurs débuté vendredi plutôt que jeudi. Mais la pénurie de participants s’est surtout fait ressentir au niveau des coupes avec seulement deux cavaliers en scolaires et sept en juniors.

Malgré ces concours moins fournis, le spectacle a fait vibrer un public qui pourra encore profiter d’un concours (C3) ce lundi.