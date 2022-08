L'exploit du triathète libinois Maxime Dewez à l'Alpe d'Huez

Quinze jours après Vingegaard, Pogacar, Pidcock et consorts, plusieurs de nos représentants ont à leur tour pris d’assaut l’Alpe d’Huez et ses 21 virages mythiques. Dont samedi un quatuor du Batifer, composé Maximilien Annet, Maxime Dewez, Guillaume Martinet et Quentin Lecler, qui s’est frotté à un "M" long de 1,2 km de natation dans la vallée dans le lac du Verney, de 28 km à vélo et de 6,7 km de course à pied au sommet de l’Alpe.