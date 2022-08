Le T1 Christian Bracconi après le stage de Virton: "J'ai vu beaucoup de bonnes choses"

Coach, vous êtes satisfait de cette semaine de stage aux Pays-Bas?

Dans l’ensemble, oui. D’abord parce qu’on a pu bénéficier de très bonnes installations. Piscine, salle de fitness, des espaces conviviaux pour favoriser les discussions et deux bons terrains à 1,5 km seulement de notre logement. Nous nous y rendions à vélo. Le groupe est nouveau, le staff est nouveau et dans ce cadre, nous avons gagné du temps pour apprendre à nous connaître. C’était primordial.

Et sur le plan footballistique proprement dit?

Nous n’avons travaillé que sur terrain si l’on excepte une promenade à vélo, en bord de mer. Les charges de travail étaient assez lourdes et je suis satisfait de l’évolution physique. Nous avons également pu peaufiner l’aspect tactique, mettre en place des principes de jeu.

Encore trois joueurs

Et les deux rencontres amicales?

Nous avons d’abord affronté les espoirs du Shakhtar Donetsk dans un match qui n’était pas hyper-compliqué (NDLR: 3-0), mais qui nous a permis de mettre en place ce que nous avions travaillé. Les deux premiers buts résultaient notamment de phases répétées. Face au NAC Breda (D2), le niveau était supérieur (NDLR: défaite 1-2). On a limité le temps de jeu à 45 minutes pour chaque joueur dès lors que durant le stage, les efforts à haute intensité demeuraient assez brefs. La première période a été difficile, la deuxième meilleure, mais le résultat n’est pas important. Dans le comportement, l’implication, j’ai vu beaucoup de bonnes choses.

Un bémol néanmoins?

Oui, il concerne le fait que le groupe n’est pas encore au complet. On veut être paré en doublant tous les postes et dans le secteur défensif, ce n’est pas encore le cas. Nous cherchons encore trois joueurs: deux pour la défense centrale dont un qui peut aussi jouer comme arrière gauche (NDLR: poste pour lequel l’Italien Matteo Perri, récemment transféré, et le jeune Lenny Roemans, issu des espoirs, sont également candidats), et un médian récupérateur.