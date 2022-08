Ethe déjà dehors, Freylange s’en sort après les tirs au but

Freylange a eu chaud, très chaud ce dimanche. Menés à deux reprises, les Mauves, privés notamment de Leoni et avec seulement trois joueurs sur le banc, ont égalisé une première fois par Vitali avant de voir Ndiaye emmener son équipe à la séance des tirs au but grâce à un but à deux minutes de la fin. Les Mauves ont gagné le droit de défier Rebecq, écurie de D2, la semaine prochaine.