Déjà, j’étais super content d’y participer! C’était une première pour moi (NDLR, il avait commencé la préparation avec Givry la saison passée avant de retourner à Virton, début août). Tout s’est très bien déroulé. L’ambiance était excellente, les infrastructures au top… On a bien bossé.

C’est quoi, une journée type, dans un stage d’avant-saison?

On se lève à 7h. Pesée à 7h20. Petit-déjeuner à 7h30, suivi des soins. Vers 9h30, on quittait l’hôtel à vélo pour rejoindre le centre d’entraînement. Après cette première séance matinale, retour à l’hôtel pour le repas. Ensuite, place à la sieste. Vers 16h, on se redirigeait vers les terrains pour la deuxième séance. À partir de 18h, on pouvait profiter de la piscine et du sauna de l’hôtel. À 19h30, repas. Ensuite, petite réunion de groupe. Et, enfin, à 22h, au lit!

Vous évoluiez la saison passée en espoirs. Vous étiez déjà habitué à ce train de vie de footballeur pro?

Oui. J’ai toujours fait attention à mon alimentation, à mes heures de sommeil, etc. Je sais que si je ne dors pas mes 8 heures, je ne serai pas en forme. À ce niveau, l’hygiène de vie et la récupération sont aussi importantes que l’entraînement. Je mange rarement des crasses, donc je n’étais pas trop dégoûté de ne pas voir de croissants et de pains au chocolat au petit-déjeuner pendant le stage (rires).

Vous avez signé votre premier contrat pro juste avant de partir en stage. Surpris, ou pas du tout?

Non, c’était dans l’air. J’ai fait une bonne saison en espoirs et j’ai intégré le noyau A petit à petit. J’ai été repris deux fois sur le banc en D1B la saison dernière et, depuis fin mars, début avril, je m’entraîne et dispute tous les matchs amicaux avec l’équipe fanion. Ce contrat confirme un peu la tendance, de manière plus officielle.

Prochain objectif, devenir titulaire?

Je prendrai tout ce qu’on me donnera. J’ai joué 70 minutes contre le Shakhtar mardi dernier, dans l’entrejeu, et encore 45 contre le NAC Breda samedi. Je profite de chaque minute de temps de jeu que le coach me donne. C’est une petite fierté pour moi, en tant que Luxembourgeois, de faire partie du noyau A de Virton. Maintenant, je compte tout donner pour grappiller du temps de jeu.

L’arrivée d’un nouvel entraîneur (Christian Bracconi) durant l’entresaison a changé quelque chose pour vous?

Non, pas vraiment. Mais le feeling est bon. Il est proche des joueurs et il accorde beaucoup d’importance à la cohésion de groupe. Pas question, par exemple, de sortir son téléphone pendant un repas.

La signature de ce contrat pro est un aboutissement?

Pas du tout. C’est une étape, mais je suis bien conscient que le plus dur reste à venir. Tout peut aller très vite en football. C’est pourquoi je compte bien terminer mes études en comptabilité à Schuman (Libramont). Je vais entrer en dernière année, ce serait stupide d’arrêter maintenant. Je raterai certainement quelques heures de cours en raison des entraînements, mais je vais mordre sur ma chique pour réussir mon année et obtenir mon diplôme. Quand je l’aurai dans la poche, je pourrai me focaliser à 100% sur le foot. Mais à l’heure actuelle, c’est prématuré. Je préfère assurer mes arrières. Et mes parents ne diront pas le contraire.

Entre le diplôme en fin d’année scolaire ou être titulaire toute la saison à Virton, vous prenez quoi?

(rires). Joker. Je veux réussir mon année et gratter un maximum de temps de jeu.

Que devez-vous encore travailler pour devenir un titulaire en puissance, dans une équipe de ce niveau?

Pour commencer, la communication. Je dois parler davantage. Je dois aussi affiner ma vision du jeu. Et, bien sûr, continuer à travailler physiquement. Dans le foot, à chaque fois que vous gravissez un échelon, tout va un peu plus vite sur le terrain.

Votre VMA?

19. La moyenne du groupe tourne autour de 18-19.

Il y a un an, début août, vous preniez la décision de quitter Givry pour retourner à Virton, en espoirs. Vous avez eu le nez fin…

Là, j’ai probablement réalisé le meilleur choix de ma carrière (rires). Pourtant, à ce moment-là, beaucoup me demandaient ce que j’allais faire en espoirs à Virton…

Votre papa Joël a connu le haut niveau, lui aussi. Quels sont ses principaux conseils?

«Soigne ton hygiène de vie et sur le terrain, donne-toi à 100%». Je sais qu’en appliquant ces deux principes de base, je mettrai toutes les chances de mon côté. Je ne suis pas un sorteur, de toute façon.

Et le mini-foot avec vos copains du Boca Juniors Libramont, c’est fini?

Ah, oui. Il est bien stipulé dans mon contrat que je ne peux pratiquer un autre sport. Jouer en salle le vendredi me permettait, en quelque sorte, d’avoir un entraînement supplémentaire dans la semaine, avec des copains. Mais je crois que je n’en aurai plus besoin…