Boclinville 5e au terme des 154 km de la Mandala du Mont-Blanc

Sur 28 partants, seuls onze ont fait le tour du Mont-Blanc dans son intégralité et revu Chamonix. Sous le cagnard, l’ultra-traileur de Sommerain a cette fois-ci fini 5e en un peu plus de 35 heures."J’ai souffert de maux de ventre toute la course, avance-t-il.J’ai eu la chance de pouvoir compter sur Aurélien Crahay, qui m’a accompagné pendant 42 km et 3400 m de D +. Il a été le relais entre les membres de la Flow Expérience, mon groupe d’entraînement, et moi. Ils me boostaient par messages, sachant que j’étais dans le dur. Je reviendrai en 2023 s’il y a une 4e Mandala."