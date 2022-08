Arlon se qualifie sur le fil, mais sans la manière

Le premier quart d’heure de cette rencontre déplacée à la Cova, a été franchement à l’avantage des Arlonais qui avaient placé deux demis défensifs devant leur quatre arrière à savoir Arthur Hausman et l’ancien Ethois Henri Donneaux qui ont beaucoup ratissé avant de s’éteindre progressivement. « Nous devions jouer dans la profondeur, indique le plus petit des deux Hausman. Mais nous ne trouvions pas nos avants qui ne se libéraient pas facilement. » Pourtant, l’idée était loin d’être inintéressante pour mettre en difficulté l’excellent capitaine des visiteurs, Robin Bellanger, dont la pointe de vitesse n’est pas la plus grande qualité. Stratégie qui aurait dû porter d’autant plus ses fruits, qu’Aubange, devait suppléer son gardien habituel Brabant par un jeune de 16 ans dont les prises de balles ont donné quelques frissons à ses sympathisants. La première mi-temps se traînait quand un centre bondissant de Thiry surmontait Thilmany et son opposant, avant d’arriver à Koenig (0-1).