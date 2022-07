Vous pouvez même ajouter que cette semaine a été marquée par la première course officielle de notre cadet, Eliot, 11 ans. Il s’est classé 6e (sur 14) à Léglise, là où Emil l’emporte chez les U15, lors de la journée organisée par le CC Chevigny.

Il s’agit de votre seconde victoire, après celle de Chambéry au printemps. Celle-ci a une valeur particulière?

Bien entendu. C’est mon premier succès en Belgique. Je finis en solitaire; je peux lever les bras… Notez qu’en France, c’était aussi génial, parce que le parcours était très compliqué (NDLR, 7e au scratch, Emma finissait 1re de sa catégorie).

Vous l’emportez devant 50 concurrentes, à commencer par Anna Vanderaerden, vice-championne de Belgique…

Dès le départ, j’étais sûre que j’allais réussir quelque chose. Même si le circuit, tout plat, avec juste quelques portions pavées, ne me convenait pas. Mais il y avait beaucoup de vent. Je me suis dit qu’il fallait courir intelligemment et saisir l’occasion…

Celle-ci s’est finalement présentée?

Dans le final, les filles étaient de plus en plus nerveuses. Les attaques se sont multipliées, mais avec vent de face, elles étaient vite stoppées. J’ai vu que la plupart de mes concurrentes étaient cramées (sic). Tout le monde semblait résigné. Il restait 4 km et demi. J’ai tenté ma chance à mon tour. Sans oser me retourner. J’ai tout donné. Un peu plus tard, j’ai entendu le bruit d’une voiture derrière moi, puis elle est venue à ma hauteur. J’ai appris que je possédais un avantage de 15 secondes. J’avais toujours le vent de face, mais je voulais tenir à tout prix. Je gagne avec un avantage de 17 secondes.

Vous sortez d’un stage avec Ludivine Henrion et vos coéquipières de Bingoal. C’est la clef de votre succès?

Peut-être. Pourtant en sortant du stage, j’étais laminée. Je me demande toujours comment j’ai pu finir 6e dimanche, à Kerniel-Borgloon. On a accumulé les kilomètres. Il est d’ailleurs temps que je prenne une pause de quatre jours car depuis des semaines, c’est vélo et encore vélo. Mais j’ai encore pas mal d’objectifs en tête.

Le championnat francophone?

C’est le premier. La manche ultime se déroule à Emptinne le 15 août. Le circuit vallonné doit me convenir. Dans la foulée, il y aura la course de côte de Vresse. Mais avant cela, le 11, je suis convoquée pour un stage avec l’équipe nationale. J’espère y faire bonne figure, de manière à décrocher quelques sélections pour des courses à l’étranger.