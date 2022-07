Grosse entorse et fauteuil pour François Reyter

Le défenseur central rejoint donc Théo Jaspierre, freiné par une hernie discale, à l’infirmerie. Mais en bon capitaine, François Reyter a déjà eu le temps de jauger le groupe habaysien pour le futur exercice."Mais il faut aussi dire que nous n’avons que trois semaines de préparation dans les jambes donc, il est encore un peu tôt pour avoir un avis définitif,précise François Reyter.Le meilleur Habay que j’ai connu? En tout cas, c’est le groupe le plus complet. Vous n’avez pas une vedette qui va tirer son épingle du jeu à elle toute seule, mais vous avez un groupe bien balancé, de qualité. Le meilleur transfert? C’est une question difficile. Je vais en tout cas répondre que celui qui m’impressionne pour l’instant, c’est Mathias Toussaint. C’est le seul gars qui vient d’un niveau inférieur, mais il montre déjà ses qualités et il tire son épingle du jeu."

Ce dimanche, Habay, qui a gagné ses deux amicaux, tentera de décrocher sa première victoire en match officiel. " Ce serait bien de passer pour aller à Warnant au prochain tour, confie François Reyter.Mais je ne m’attends pas à voir mes équipiers avoir la vie facile à Chevetogne. Maintenant, passer pour avoir des matches officiels dans les jambes, c’est toujours plus intéressant. Car le rythme n’est pas pareil dans un match de Coupe que dans un match amical. Et vu notre début de saison (NDLR: Rochefort, Herstal, Durbuy et Raeren), il faut être prêt directement. Mais bon, les matches qui arrivent sont aussi l’occasion de trouver des automatismes et de mettre en place un nouveau système."

Un nouveau système en 3-5-2 qui plaît à François Reyter. " Je ne suis pas un gars de la vieille école qui est fermé aux adaptations tactiques, dit-il. C ela peut permettre de sortir de sa zone de confort. Après, le système, ce sont simplement des pions sur un tableau. Ce qui compte, c’est l’animation. Et je sais aussi que nous pourrons nous adapter."

Reyter et Jaspierre sont blessés. Idem pour Vandermaelen qui n’a pas encore repris. Monaville est laissé au repos. Molinari et Serwy ne sont pas repris pour cause de manque de présence aux entraînements