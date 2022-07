Gabriel Frippiat, de C15.3 à B-4/6 en un an

Fort d’une première partie de saison déjà bien réussie et d’un parcours sans la moindre défaite (11 rencontres et 11 victoires) avec son équipe du TC Marche, Gabriel Frippiat était déjà monté de C15.3 à C15. Mais ce dernier ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Pour la première fois, il a décidé de se lancer dans les tournois et sa réussite est insolente."C’est vrai qu’avant cet été, pour moi, le tennis, c’était avant tout les interclubs et jouer avec mes amis,explique Gabriel.Ici, on s’est hissé en finale des interséries en Messieurs 2(NDLR: 4 joueurs)et on a perdu en finale contre l’autre équipe de Marche. Dans la foulée, j’ai commencé à prendre part aux tournois en Messieurs 3, avec des victoires à Libramont, Neufchâteau, Géronsart et Somme-Leuze, ainsi qu’une finale du côté de Barvaux.Grâce à un passeport, je joue désormais les tableaux Messieurs 2, avec des places de finaliste à Saint-Hubert et à Jemelle."