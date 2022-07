On avait quitté Arlon le 28 mai dernier après son titre décroché face à Rulles. On va déjà retrouver les Arlonais ce samedi. Au menu, le premier match de Coupe AWBB face à Hannut. On l’a compris, les hommes de Denis Jacquemin, qui avait déjà repris très tôt la saison dernière, n’ont pas eu droit à une longue trêve.