Pauline Maquet triomphe à Saint-Hubert, puis bat une B2 à Eupen

Voilà ce que l’on peut appeler une semaine de rêve pour Pauline Maquet. La Libramontoise était engagée sur deux fronts et, dans les deux cas, elle s’est imposée. À Saint-Hubert, elle a pris sa revanche sur sa coéquipière de club Inès Picard. « Elle m’avait battue en finale à la Brûlotte une semaine plus tôt, explique Pauline. Je n’ai dû remporter que deux matchs pour gagner le tournoi. Les tableaux féminins sont souvent décevants, en tout cas, en dames 3. » Cette semaine, Pauline Maquet s’est inscrite au tournoi d’Eupen, où elle est en stage pour l’instant. Il n’y avait pas beaucoup plus d’inscrites, mais la Libramontoise s’est inclinée d’entrée de jeu en Dames 3. En revanche, elle s’est offert une belle performance en Dames 2 en s’imposant face à une B2 en quart de finale. C’est son deuxième succès face à une série B en l’espace de quelques semaines. En effet, le week-end dernier, Pauline Maquet disputait le championnat francophone du côté du Leopold à Bruxelles. « Je me suis qualifiée en jeunes filles moins de 15 ans lors du tournoi provincial à Marche et j’ai disputé la finale face à Inès Gigot qui est classée B0, explique la joueuse du TC Libramont. Autant dire que je n’y croyais pas de trop au départ. J’ai joué juste, avec beaucoup de constance, alors que de son côté, elle a commencé à faire pas mal de fautes directes. J’ai empoché le premier set 6 à 3 et après, elle n’y croyait plus. J’ai fait cavalier seul sans perdre le moindre jeu pour décrocher ce titre de championne francophone. Je retiens aussi que cette victoire me permet de prendre les points nécessaires pour monter B0. » Après quelques jours de vacances, Pauline sera de retour sur les terrains pour les tournois de Bastogne et Marche, où elle jouera en double avec sa maman. V. G.