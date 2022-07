Longlier arrache sa qualification à Assenois grâce à Veriter

Une montée en puissance qui a coïncidé avec l’entrée au jeu de Loïc Hatert, déjà très bien installé comme joueur le plus offensif du triangle médian. Pour s’imposer, Longlier a aussi pu compter sur Cedric Veriter. Après son triple la semaine dernière à Grandvoir, le Longolard a ouvert le score à l’heure de jeu en reprenant un ballon qui traînait dans la surface. Notons que Tom Wallens avait cru ouvrir le score deux minutes plus tôt, mais Thierry Fivet avait annulé la réalisation de l’ex-Rochois pour une poussée loin d’être évidente sur Poncelet. Dans le dernier quart d’heure, Stéphane Dubois, qui titularisait cinq nouveaux dans son onze de base, tentait le tout pour le tout en passant en 3-5-2, mais Assenois, qui avait bien débuté le match avec des essais de Leva, Manand et de Gengoux, ne reviendra pas. Longlier se déplacera donc à Diegem la semaine prochaine. Assenois, lui, reste muet pour la première fois depuis dix mois et un déplacement à Libin. L. M.

ASSENOIS: Beaufays, G. Martin (79’, Clément), Larue, Jacob, J. Poncelet, Hazee (66’, F. Martin), Thiry (79’, G. Poncelet), Manand, Leva, Severin (66’, Winand), Gengoux.

LONGLIER:Brault, Evrard, Brejard, Henrotte, Van Den Eynde, Wallens (80’, Steunou), Perreaux, Bernard (46’, Hatert), Bihina, H. Noël (66’, Condemi), Veriter (80’, Roman).

Arbitre:Thierry Fivet. Buts:Veriter (61’, 0-1)

Cartes jaunes:Leva, J. Poncelet, Hatert.

61’,le ballon traîne dans le rectangle et revient vers Veriter qui dévie au ras du poteau (0-1).