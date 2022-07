Passé par Ettelbrück, Chaumont ou encore Marloie, le médian avait rejoint Durbuy la saison dernière. Après une bonne saison sur le plan personnel, le joueur a finalement décidé de repartir pour un an avec les Durbuysiens… sauf si une opportunité venait à s’offrir à lui.

Il faut dire que le jeune homme de 20 ans, il soufflera ses 21 bougies en octobre prochain, n’a jamais caché son envie de jouer au plus haut niveau."Partir si j’ai une proposition d’un club plus huppé? Tout dépend du club. Si c’est un club de D2 ACFF qui joue le maintien, je n’ai aucune raison de quitter Durbuy,lance celui qui avait effectué un test au Sporting Lisbonne étant plus jeune.Maintenant, si j’ai des propositions pour aller jouer en D1 ou dans des U23 d’équipes professionnelles, cela mérite réflexion. J’ai des contacts, nous verrons ce que cela donne. Mais pour le moment, je suis bien à Durbuy même si mon but est de jouer le plus haut possible."

«Nous verrons si les gens rigolent encore dans un mois»

L’an dernier, pas grand monde n’avait compris le choix de Loan Wérard de rejoindre Durbuy. Cette saison, même si Ousmane Sow est arrivé à la tête du club, son choix de prolonger n’a pas été plus évident à comprendre pour certains. Il faut dire que les résultats de Durbuy la saison dernière, la saga pour trouver des installations pour le prochain championnat ou encore le fait d’organiser des journées de détection et d’être repris par un rappeur n’a pas aidé.

"Ce que j’ai envie de dire aux gens qui parlent sur Durbuy? Que cela me fait bien rire,clame Loan Wérard. Je lis et j’entends pas mal de choses. Je donne rendez-vous à tout le monde sur le terrain. J’ai vu que du côté de Habay, on avait indiqué commencer par les trois gros et par Durbuy. Nous verrons si les gens rigoleront encore dans quelques semaines. Est-ce que le groupe est plus fort que l’an dernier? Au niveau de la qualité, c’est sensiblement similaire. Malgré les résultats, Durbuy avait déjà de bons joueurs l’an dernier. Cette année, nous sommes une bonne équipe, qui aime le beau jeu et qui est portée vers l’avant, mais nous devons encore apprendre à patienter et à ne pas nous précipiter. Mais ce qui a changé, c’est l’encadrement. Cette année, tout est structuré, c’est beaucoup plus clair."

Avec deux ou trois entraînements par jour, une semaine de stage ou encore des matches amicaux dans la région parisienne, Durbuy se présente un peu comme un extraterrestre en D3. " Nous sommes un club avec une structure professionnelle, mais qui évolue dans une division amateure,indique Loan Wérard.Nous vivons comme des pros, nous avons parfois plusieurs séances par jour, les gars logent ensemble et vivent pour le football. À ce niveau, ce n’est pas banal."

«Pas au foot pour me faire des potes»

Si les coéquipiers de Loan Wérard sont regroupés au même endroit, Loan Wérard, lui, n’a rien changé à ses habitudes."Je vis toujours chez moi. Je suis à 25 minutes de Marche et à 20 minutes de Bérismenil où nous jouons quelques amicaux. Je ne vais pas tout quitter pour aller vivre à l’hôtel avec le reste de l’équipe, lance le citoyen de Mageret. Si cela complique l’intégration? Non, je suis bien dans le groupe. Et puis, moi, je vais m’entraîner et m’aligner pour jouer au football et toucher du ballon, pas pour me faire des potes. Ce qui ne m’empêche pas d’avoir des affinités avec certains gars. Où est-ce que le coach veut m’aligner? Soit en box-to-box ou en numéro dix. L’an dernier, j’avais joué partout."

Si Durbuy s’apprête à disputer son premier match officiel ce vendredi soir à Bastogne, Loan Wérard ne foulera pas le terrain des Récollets."Je suis suspendu, j’avais pris trois matches en fin de saison dernière (NDLR: après une altercation en tribunes). Il me reste une journée de suspension à purger,soupire-t-il. C’est dommage que cela tombe face à Bastogne, cela m’aurait fait plaisir de jouer là-bas. Si je connais des gars en face? Oui, Liam Muller notamment. Et je m’étais aussi entraîné avec le Léo à l’une ou l’autre reprise la saison dernière. En théorie, Durbuy est favori, mais un match de Coupe, cela reste du 50/50, il faudra être prudent."