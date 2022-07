Kévin Wauthy, roi des penaltys

Mais c’est bien Vaux-Noville qui rendra visite aux Wawas, au deuxième tour de la Coupe de Belgique. Les Étoilés ont nettement rééquilibré les échanges en deuxième période."Ce qui s’est dit dans le vestiaire à la pause? Premièrement, qu’il fallait modifier notre plan de jeu,révélait le médian novillois Raphaël Plainchamp au terme du débat.Alors qu’on jouait en zone au départ, on s’est rapproché d’un marquage individuel après le repos. Notamment pour mieux contenir Nicolas Day, qui courait partout et touchait beaucoup de ballons. Deuxièmement, on s’est dit qu’il fallait être malin dans le rectangle adverse. Comme le penalty accordé à Meix en première période était un peu litigieux, on savait que l’arbitre risquait de nous en accorder un également au moindre doute."Et c’est ce qui s’est passé.

Cette histoire de penaltys commence à la 7’, quand Hoenings, peu à son affaire, accroche un Limpach qui filait au but. Dans la surface de réparation ou en dehors? En dehors pour tout Vaux-Noville, mais dedans pour Mme Deckers. Suivant nos images, la faute a commencé à l’extérieur et s’est terminée à l’intérieur. Que dit le règlement?"Si un défenseur commence à tenir un attaquant à l’extérieur de la surface de réparation, mais poursuit son infraction à l’intérieur, l’arbitre accordera un coup de pied de réparation."

La décision de Mme Deckers était donc la bonne, n’en déplaise à un Anthony Soyer dont les propos sexistes auraient amplement mérité un petit bristol. Des remarques d’autant plus pathétiques que ce penalty n’aurait jamais existé si ce même Soyer n’avait commis une grossière erreur de placement au départ de la phase, laissant Limpach filer dans son dos.

Pour Lucien Wilmotte

Le penalty novillois, lui, tombera à la 55’. Sur un centre de Niang, Brolet et Mayamba, très discret jusque-là, se percutent. Faute, pas faute? Cela se discute. En s’écroulant, et surtout en criant comme s’il souffrait d’une double fracture tibia-péroné, le n°9 novillois a réussi son pari: convaincre Mme Deckers.

Un peu plus tard, alors que les Novillois font désormais jeu égal avec le vice-champion de P1, Sagna, en duel avec Jacques, tente le coup à son tour. Mais l’arbitre ne lui offre pas, cette fois, le penalty espéré. Le n°10 sénégalais, au pied gauche séduisant, pourra peut-être se consoler avec une nomination à la prochaine cérémonie des Oscars. Quel jeu d’acteur!

Bref, c’était écrit, la qualification ne pouvait que se jouer aux tirs au but. Et dans cet exercice, ce sont les Novillois qui se sont montrés les plus adroits. Le héros s’appelle Kévin Wauthy. Un penalty converti, un plongeon décisif sur un tir de Jacques à la 80’, un tir au but réussi et un autre arrêté, il n’en fallait pas plus pour envoyer Vaux-Noville se tester face à une D2 dans une semaine. Qualification que les Novillois dédient à leur T2 Lucien Wilmotte, qui connaît quelques ennuis de santé.

VAUX-NOVILLE: Wauthy; Hoenings (46’, Kettels), Soyer, Picard, Berg; André, Plainchamp, Sagna, Vandenbergh, Niang; Mayamba (57’, Hubert).

MEIX: Brolet; Jacques, Blaise, Bechet (83’, Rietsch), T. Day; Evrard, Limpach, N. Day (70’, Gomrée); Laurent, Gasparoto; Dewalque,

Arbitre: Mme Deckers. Assistance: 45.

Cartes jaunes: Sagna.

Buts: Dewalque (9’, 0-1 sur pen.); Wauthy (55’, 1-1 sur pen.)

Tirs au but: Sagna (1-0), T. Day (rate), Berg (2-0), Limpach (rate), Niang (3-0), Jacques (3-1), Vandenbergh (rate), Dewalque (3-2), Wauthy (4-2).