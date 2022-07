Geoffrey Rausch a pleuré de joie

Dans la roue de Schuermans

Jusqu’à dimanche, après de bons débuts en espoirs, avec notamment une 89e place sur 160 en Coupe de France en partant de la dernière ligne, la guigne ne l’avait plus lâché."Avant la 3 Nations Cup de Houffalize, je me suis tordu la cheville en tombant au travail, et je suis encore tombé dessus en course, note-t-il.Puis en Wallonia Cup à Saint-Ghislain, j’ai cassé ma chaîne."

Geoffrey Rausch revient sur sa course."Je suis parti prudemment. Puis un coureur est tombé devant moi et j’ai été bloqué. À l’inverse de 4 ou 5 autres qui m’ont dépassé. J’ai ensuite fait une belle remontée, jusqu’à me battre pour la 10e place avec Daan Depuydt, le cousin de Jens Schuermans, champion en élites. Quand Jens m’a pris un tour, je me suis accroché à lui, pour distancer définitivement Daan, déjà un peu en retrait. Ce résultat, je le dois aussi à David Boucher, mon coach depuis la mi-saison de cyclo-cross. Pendant un mois, j’ai fait une préparation 100% orientée championnats de Belgique."

Place au cyclo-cross

Seul petit bémol, Geoffrey Rausch pensait tenir ses premiers points UCI."Je croyais que, comme dans les courses de classe 1 telle la 3 Nations Cup de Houffalize, les dix premiers marquaient des points. Mais c’était juste le top 5."

Le coureur du CC Chevigny lorgne désormais déjà vers l’hiver."Dès maintenant, je suis focus sur le cyclo-cross. Il y a tellement de monde en Belgique qu’il me faut au moins 1 point UCI pour être certain de disputer des courses. Je ferai ma première début septembre en France. J’ai plus de chances de prendre des points en commençant tôt. Pas mal de coureurs seront encore sur route."