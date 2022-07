Et de quatre pour Julia Grégoire, intouchable

Mondiaux sur route aussi?

Julia Grégoire a désormais le guidon tourné vers les mondiaux des Gets en France, programmés le dernier week-end d’août."Mais il ne reste guère de courses VTT, je vais donc retourner sur la route, avec la course de côte de Vresse-sur-Semois entre autres, le jeudi 18, avance-t-elle.Puis cela me tient aussi à cœur de me montrer sur route. J’étais réserve pour les championnats d’Europe. Il y avait six places dans la sélection nationale. Il n’y en aura que quatre pour les mondiaux. Mais sait-on jamais…"

«Plus simple de m’entraîner au Sart Tilman»

À la question par ailleurs de savoir si son entrée à l’université en septembre ne la freinera pas, Julia Grégoire, qui va étudier la kiné à Liège, répond:"J’aurai un kot à Boncelles, juste à côté du Sart Tilman, où il est encore plus simple de s’entraîner que près de chez moi. En plus du statut que j’ai déjà à l’Adeps, j’aurai aussi un statut d’étudiant sportif de haut niveau, qui me permettra de concilier VTT et études."