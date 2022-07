" Cela a été mon club pendant de nombreuses années,explique Laurent.J’y ai vécu de super-moments avec notamment le gain de deux manches lors du championnat de Belgique organisé en 1995."

Un léger différend avec le SC Wéris a fait émigrer notre homme, qui occupe depuis 2017 la présidence de l’AMPL, vers le club de Mellier.

Celui qui, à 53 ans, continue à aligner les victoires et à régaler les amateurs par son pilotage spectaculaire et efficace, a toujours une très grande soif de victoires.

" Quand je monte sur ma moto, c’est pour gagner. Je n’ai pas d’autre objectif. J’essaie toujours de prendre de bons départs et si ce n’est pas le cas, je fais tout pour remonter mes adversaires", explique l’exploitant forestier de Grandhan vainqueur incontestable de la catégorie experts réservée aux pilotes de plus de quarante ans, avec la victoire dans les deux manches.

Duel père – fils

Si Laurent a connu à quatre reprises au cours du week-end les joies du podium, il n’est pas le seul de la famille à s’être illustré. En effet, bon sang ne saurait mentir, son fils Valentin a lui aussi brillé. Deuxième en inters MX2 tout en ayant décroché une victoire et une troisième place, il se hisse sur la troisième marche du podium en super-finale. Engagé la veille en "oldtimers" qui regroupe des motos datant d’avant 1992, le fiston dicte sa loi en s’adjugeant les deux manches pour devancer le paternel sous l’œil attentif de leur plus fidèle supportrice Laurence.

" Voir le père et le fils aux deux premières places à l’issue d’une belle bagarre, c’était sympathique,raconte Laurent, qui apprécie le circuit dessiné par les organisateurs.C’est l’un de mes préférés. L’ancien était plus technique, mais celui-ci me plaît beaucoup aussi."

S’il brille sur les manches wallonnes, le président de l’AMPL se rend aussi régulièrement à l’étranger, en France, Allemagne et Angleterre.