Longtemps pressenti comme futur responsable l’Académie de foot imaginée en Ouzbékistan par le président habaysien Philippe Toussaint, l’ancien joueur de Poupehan, Libramont et Florenville ne devrait finalement pas rejoindre l’Asie."Oui, cela ne se fera probablement pas, confirme-t-il.Je m’étais rendu sur place, le projet est intéressant, mais nous n’avons pas su trouver un accord. C’est la vie, je vais me consacrer à d’autres projets."

En attendant, cette non-installation en Ouzbékistan fait le bonheur de Longlier qui peut donc compter sur un des joueurs les plus utilisés par Damien Tucci l’an dernier. "Mais je ne terminerai pas l’année avec Longlier, indique Maxime Bréjard. Je vais débuter la saison, mais comme je l’ai dit à Damien, je ne sais pas combien de temps je serai disponible. En fait, je vais être muté pour mon boulot (NDLR: il travaille à la police) , mais je ne sais pas encore où en France. Et à moins d’être muté à la frontière belge, cela deviendra compliqué de venir à Longlier. En attendant, je suis disponible. Et si Damien a besoin de moi, je suis disponible. Maintenant, je n’étais pas prévu dans le groupe au départ et des transferts ont été effectués. Donc si le club estime que je ne suis plus utile, pas de problème."

Mais même s’il n’achèvera pas la saison, Maxime Bréjard entend bien se donner à fond."Si c’est pour venir une fois sur trois, pour amuser la galerie, ou ne pas me donner à fond, autant que je reste à la maison, souffle l’intéressé. J’ai raté la première semaine de préparation, mais pour le reste, j’essaie d’être présent un maximum. Je ne viens pas faire le touriste."

«Les gars sont trop gentils»

Et lors des matches disputés depuis le début de la préparation, Maxime Bréjard a encore montré son importance sur l’échiquier de Damien Tucci. S’il n’est pas le joueur qu’on remarque en premier sur le terrain, le Français est pourtant essentiel dans l’équilibre de l’équipe."Un des premiers joueurs à être mis sur la feuille de match par Damien? Je ne sais pas, il faudrait lui demander,sourit Maxime Bréjard.Mais j’ai un rôle un peu à part. Le groupe est fort jeune et vous avez une kyrielle de joueurs créatifs dans le groupe. Il faut bien un gars qui soit capable de mettre le pied. Mais on l’a encore vu à Grandvoir dimanche dernier, les gars sont trop gentils. Il faut parfois savoir faire la faute ou prendre une carte. Avec des gars comme Wallens, Hatert ou Cravatte en plus, nous serons mieux armés à ce niveau-là.L’an dernier, l’équipe manquait un peu d’expérience et de roublardise."

Si tous les nouveaux n’ont pas encore pu jouer à Longlier, un gars a déjà tapé dans l’œil de Maxime Bréjard."S’il est épargné par les blessures, Loïc Hatert sera un des joueurs de la saison en P1, assure le médian de Longlier.Comment je trouve l’équipe? Nous sommes toujours en préparation, mais au niveau du jeu, j’ai déjà vu des choses d’une qualité supérieure à ce que j’avais pu voir l’an dernier. Le souci, c’est que nous manquons de solutions offensives pour l’instant. Heureusement que Cédric Vériter nous met quelques roses.Derrière et dans le milieu, nous avons une abondance de gars. Mais le positif, c’est que nous sommes tous assez polyvalents et que nous avons assez d’intelligence pour nous adapter."

On oublierait presque de parler du match de ce vendredi à Assenois."De la préparation? Non, moi, je veux passer,dit Maxime Bréjard.Aller jouer à Diegem au deuxième tour, cela peut être une belle expérience. Avec Libramont, nous nous étions rendus à Blankenberge. Cela reste un bon souvenir. Et c’est aussi en Coupe qu’on peut voir le caractère d’une équipe. Mais attention, je m’attends à un match très compliqué. Assenois, c’est un derby et c’est une vraie équipe de Coupe."