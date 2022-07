Lise Daniel : "Sans la fête, je ne jouerai pas au tennis"

«Jouer juste mon match et rentrer chez moi, très peu pour moi»

La demoiselle de 25 ans, classée C15.2, va profiter de ses bons résultats pour monter de deux échelons, voire d’un petit peu plus pour rejoindre la famille des séries B."Je vais prendre mon affiliation au Tennis Club Mounier à Woluwe,prévoit Lise.J’espère que j’y trouverai la même ambiance que dans les tournois du Sud-Luxembourg, car je ne prends aucun plaisir à faire de la compétition quand ça se limite à juste jouer son match et rentrer chez soi. Je suis allée vivre un an en Équateur en Amérique du Sud. Le tennis se limitait à jouer une heure avec un copain. Ce n’est pas marrant."

Lise reconnaît que la jeune fille réservée qui accompagnait ses parents a bien changé et qu’elle est devenue aujourd’hui une compétitrice qui joue la gagne quand elle est sur le court, mais qui ne rechigne pas à boire un verre et à faire la fête dans les nombreuses soirées organisées par les clubs.