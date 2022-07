De Lie: reprise prévue au GP Scherens le 7 août

Jeudi, les parents De Lie ont assisté à la chute en direct, sur grand écran, à l’arrivée de l’étape à Chapelle-Lez-Herlaimont. "Quand je vois le gamin qui reste étendu, ça donne, évidemment, des frissons,poursuit le papa.Nous avons, toutefois, été très vite rassurés. Arnaud est remonté sur son vélo, mais il a rapidement quitté la course, sur les conseils de sa direction. De toute manière, la perspective d’une victoire s’était envolée."

Pas de championnat d’Europe

Avec la forme qui était sienne depuis le départ, nul doute en effet que le Lescheretois pouvait clairement envisager le doublé sur ce Tour. Il suffit de se rappeler la manière avec laquelle il a ramené le peloton aux basques des échappés la veille, en vrai poursuiteur.

"C’est vrai que les sensations étaient de plus en plus excellentes, peste-t-il.Qui plus est, toute l’équipe était au top."

Avec Dunkerque et son abandon au terme de l’étape initiale, c’est la seconde fois cette saison que le Lescheretois est mis au sol alors que la victoire – voire plusieurs aux Quatre Jours – lui tend les bras. Le néo-pro en a pleuré de rage et de dépit les deux fois, mais l’essentiel n’est-il pas qu’il soit sorti indemne de ces deux collisions?

Au rythme actuel, des victoires, notre Ardennais va en remporter une kyrielle. Dans la foulée du Scherens, il disputera l’Eurométropole le 10 août, puis la Polynormande, le 14 août. Il y sera notamment accompagné par Philippe Gilbert, mais ce jour-là, il est clair que tous ses supporters eussent préféré le suivre du côté de Munich, au championnat d’Europe. D’autant que le circuit semble tracé pour un bolide.

Mais voilà: Sven Vanthourenhout, le sélectionneur national, a décidé de jouer la carte Tim Merlier. Reste à espérer que le champion de Belgique, à la ramasse sur le Tour de Wallonie, retrouve des couleurs d’ici là…

Arnaud, lui, remontera sur son vélo dès aujourd’hui. Juste pour observer ses sensations. Et se préparer à fêter son 8e succès de l’année…