7e de l’Altriman et une demande en mariage

«J’ai dû insister plusieurs fois»

Pourtant, au moment de franchir la ligne, le bonheur du Batifer n’était pas encore complet. Son cœur battait même la chamade comme jamais. Aussi brillant cachottier que triathlète, Tom Van Den Buverie a convié Émilie Lacourt, sa compagne et équipière, 3e féminine de l’Altriman 2021, 2e de l’AlpsMan qu’elle avait bouclé main dans la main avec lui et cette fois-ci supportrice, sur le podium d’arrivée. Il a alors sorti une bague, s’est agenouillé et lui a demandé sa même main. Sous les yeux tout aussi incrédules de Théo et Olivier, leurs deux enfants, Émilie n’a bien sûr pas résisté.

"J’avais attaché la bague avec une épingle et l’avais scotchée derrière mon dossard, explique le futur mari.Durant toute la course, je n’ai pas arrêté de m’assurer que je l’avais toujours. J’ai même nagé avec le dossard sous ma combinaison plutôt que de le déposer sur mon vélo dans la zone de transition. En terminant, j’ai demandé à Émilie de courir les 200 derniers mètres à mes côtés avec les enfants. Mais elle ne voulait pas. Elle voulait absolument prendre des photos. J’ai dû insister 3 ou 4 fois. Je n’ai évidemment pas choisi l’Altriman par hasard. Cette course est très symbolique depuis son podium. Et le triathlon est notre seconde vie après la famille."

L’Arvillois s’était bien gardé de prévenir l’organisation."Les bénévoles se sont excusés de ne pas avoir de champagne, mais on a partagé une bonne bière", sourit-il.

Reste désormais à fixer la date du mariage, une fois les émotions retombées.