Les conditions de travail sont excellentes, l’hôtel est d’un certain standing, les terrains sont des billards, je suis très heureux de ces premiers jours, tant sur le plan de la logistique que du groupe. Les joueurs sont impliqués et montrent beaucoup d’envie, le cadre est superbe.

Quel est l’objectif principal de ce stage?

La cohésion du groupe. Tout est fait pour que les joueurs aient des temps de partage entre eux. Ils changent de place à chaque repas pour discuter avec d’autres joueurs, il y a une activité de team-building prévue, une sortie à vélo ce mercredi, il y a des moments d’échange lors de réunions aussi. Le travail physique avait été plus intense durant les quinze jours précédant ce stage. Nous avançons vers des temps de travail plus courts, mais plus intenses. C’est ainsi que la plupart des joueurs ont reçu 45 minutes de jeu face au Shaktar Donetsk B mercredi.

Qu’avez-vous pensé de cette victoire 3-0?

Il faut relativiser le résultat, je m’attendais à une opposition plus solide, il y avait beaucoup de joueurs entre 19 et 17 en face. Cela nous a permis de travailler des principes de jeu et et un peu le travail défensif même si nous n’avons pas été mis en difficulté.

«Des joueurs pourraient encore nous quitter»

Vous allez encore donner du temps de jeu à tout le monde face à Breda samedi?

Il y aura peut-être deux transferts avant le match et aussi deux joueurs à l’essai. Je ne sais donc pas encore comment nous allons aborder le prochain match. Des noms? Non, on ne communique pas dessus comme depuis le début. Mais ce sont surtout des joueurs dans le secteur défensif. Paulet et Allach, mis au repos mercredi, joueront également.

Certains joueurs pourraient quitter le groupe?

Oui, c’est une possibilité et pas forcément directement après le stage. Je souhaite 24 joueurs de champs dans le groupe et il y a des postes où y a peut-être trop de joueurs. Un des gardiens, s’il a envie de partir, on ne le retiendra pas par exemple puisque j’aurais un titulaire et qu’ils sont 4. Mais ce n’est pas une question de sanction, je n’ai rien à redire sur la mentalité du groupe. C’est une question d’équilibre dans le noyau.