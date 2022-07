Son coach François Gourmet : "Julien Watrin a le potentiel pour faire mieux encore"

« Je suis très content, déclare, pour sa part, son entraîneur François Gourmet. Julien a enchaîné quatre très belles courses. Certes, on pourrait nourrir un petit regret parce qu’il y avait un coup à jouer en demi-finale du 400 haies, mais il ne faut pas oublier qu’il ne s’agissait là que de sa 10e course dans cette discipline. Il reste de petites erreurs à corriger. En demi, il passe en 14 foulées trop tôt à cause d’une rafale de vent et il termine en 15 foulées. Idéalement, on aimerait qu’il soit en 13 foulées jusqu’à la 6e haie puis qu’il termine en 14 foulées. Il en est capable et on aimerait tester ça dans deux semaines, sur une épreuve de Diamond League si possible, avant qu’il se rende à Munich. Julien a parfaitement répondu à l’attente pour son premier Mondial outdoor en individuel et je suis convaincu qu’il a le potentiel pour faire mieux encore. Un Top 10 voire une finale mondiale. Il doit encore, pour cela, améliorer sa deuxième partie de course, soit le 2e virage et la dernière ligne droite.