«Ceux qui n’arrosent pas vont droit dans le mur»

"Les clubs qui n’ont pas commencé à arroser leur terrain vont droit dans le mur,assure Christophe Heuser, dont la société, basée à Faimes, est spécialisée dans l’entretien et la réparation des terrains.D’autant plus qu’on n’annonce pas de pluie dans les prochains jours et que nous ne sommes pas encore à la moitié de l’été. Certains clubs commencent à arroser maintenant. Ils limiteront la casse, mieux vaut tard que jamais."

300 € par arrosage à l’eau de distribution

Et pour les autres, ce sera l’apocalypse?"Beaucoup de clubs viennent seulement de reprendre les entraînements,observe Christophe Heuser.Si le gazon continue à sécher et qu’on le piétine de plus en plus, il va en prendre un coup. Vous allez arriver à l’entrée de l’hiver avec une herbe sérieusement affaiblie, s’il en reste! C’est toute une saison qui se joue maintenant."

Arroser son terrain est-il à la portée de toutes les bourses?"Non,répond Christophe Heuser, fataliste et bien conscient des difficultés que cela représente pour les petits clubs amateurs.Mécaniquement, on peut avoir du matériel correct pour 2000 €. Avec ce montant, vous pouvez acheter une rollcart(NDLR, une petite voiturette qui se déplace automatiquement)et quelques dizaines de mètres de tuyau. Mais le plus cher, au final, c’est l’eau. Si vous n’avez pas une source, une rivière à proximité, c’est peine perdue. Si vous arrosez à l’eau de distribution, il faut compter 5 € du mètre cube. Comptez dix litres d’eau par mètre carré, donc 60000 litres pour un terrain entier. Eh bien la facture s’élève à 300 € par arrosage. Peu de clubs peuvent se le permettre et ce serait de toute façon aberrant d’un point de vue écologique dès lors que les autorités recommandent à la population de limiter leur consommation d’eau de distribution."

Christophe Heuser conclut quand même sur une "bonne" nouvelle:"Un gazon n’est jamais totalement irrécupérable. Mais en l’arrosant, vous éviterez probablement des frais ultérieurs."

S. Burhain recommande le vertidrainage

Le Champlonnais Sébastien Burhain, dont la société s’occupe notamment du terrain de Marloie, estime qu’il faut compter 25 à 30 litres par m2par semaine, pour un bon arrosage."Les clubs qui peuvent puiser l’eau dans un étang ou une rivière bénéficient évidemment d’un sérieux avantage sur les autres,poursuit-il.Encore que la réglementation ne permet pas de faire n’importe quoi. On ne puise pas la quantité d’eau que l’on veut, où on veut et quand on veut. Un conseil évident: si vous arrosez, faites-le la nuit, afin de limiter l’évaporation. Et n’oubliez pas d’enlever le tuyau ensuite, si vous ne voulez pas laisser une belle trace jaune sur le terrain."

Il valide les propos de son confrère:"Un gazon qui a plusieurs années d’ancienneté, qui est bien enraciné, ne meurt jamais complètement. En revanche, si vous avez semé récemment et n’avez pas arrosé par la suite, eh bien vous aurez dépensé de l’argent pour rien."

L’ancien gardien de Champlon donne un dernier conseil aux jardiniers:"Je recommande vivement aux clubs d’effectuer un vertidrainage une à deux fois par an. Avec les passages de rouleau, le piétinement des joueurs, les terrains sont asphyxiés. Le vertidrainage, qui consiste à effectuer des petits trous dans le terrain, s’assimile à une bonne séance d’aération pour la pelouse. Le prix? Il faut compter environ 750 € pour un grand terrain. Après cette opération, l’eau pénètre mieux dans le sol, et l’engrais aussi, si vous en épandez.Nourrir le gazon, c’est important également.Je recommande d’ailleurs de le faire dès les premières pluies."

Lesquelles se font désespérément attendre…